POLIZEIBERICHT

Mit dem Auto durch die Glastür

Bornstedt - Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag mit einem Auto in einen Drogeriemarkt in Bornstedt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, sind die Täter gegen 3 Uhr mit einem Ford Fiesta rückwärts in den Rossmann-Markt gefahren, wobei die Glastür stark beschädigt wurde. Eine Anwohnerin war durch den lauten Knall wach geworden und alarmierte die Polizei. Sie sah noch drei Personen wegrennen. Ob die Täter etwas stahlen, war unklar. Die Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos. Die an dem Auto befindlichen Kennzeichen aus dem Landkreis Havelland waren laut Polizei zur Fahndung ausgeschrieben, das Auto als stillgelegt gemeldet.

Beim Ausparken angefahren

Innenstadt - Am Montagvormittag ist es auf dem Parkplatz vor dem städtischen Bergmann-Klinikum in der Charlottenstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 72-jährige Potsdamerin wurde gegen 11 Uhr von einem rückwärts ausparkenden Skoda angefahren. Die Frau klagte anschließend über Schmerzen im Nierenbereich und begab sich selbstständig in die Rettungsstelle. Der 78-jährige Skoda- Fahrer hatte den Aufprall offenbar nicht bemerkt und wollte den Unfallort verlassen. Er wurde aber durch Beamte kontrolliert, der Unfall wurde aufgenommen. PNN