20.12.2016

Polizeibericht für Potsdam : Handtasche aus Einkaufswagen geklaut

Unbekannte Taschendiebe haben zwei Frauen in Potsdam bestohlen, die ihre Handtaschen in einem Einkaufswagen abgestellt hatten. Auch in Werder (Havel) schlugen Taschendiebe zu.

Mülltonnen in Brand gesteckt

Gleich zwei Mal haben Unbekannte in Potsdam Mülltonnen in Brand gesteckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brannte zunächst am Freitagabend ein Papiercontainer im Humboldtring vollständig aus. Am späten Sonntagabend stand dann eine Mülltonne auf dem Gelände einer Kita in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Eingangstür der Kita wurde durch das Feuer beschädigt.

Taschendiebe unterwegs

Am vergangenen Wochenende waren in und Potsdam verstärkt Taschendiebe auf Suche nach Beute. Wie die Polizei mitteilte, wurden zunächst am Samstag zwei Frauen bestohlen. Sie hatten ihre Handtaschen in einem Einkaufswagen abgestellt. Die Diebe nahmen sie unbemerkt an sich und verschwanden unerkannt.

Auch in Werder (Havel) wurde am Samstagnachmittag einer Familie in einem Einkaufsmarkt die Handtasche aus dem Einkaufswagen entwendet. Die 67-Jährige wurde durch zwei junge Frauen in ein Gespräch verwickelt. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass die Tasche weg war. Die Frauen sollen 25 bis 30 Jahre alt gewesen.

Erst Notruf, dann Festnahme

Bornstedt - Eine 54-jährige Frau hat in der Nacht zum Montag mehrfach grundlos den Polizeinotruf gewählt und angegeben, dass sie bedroht worden sei. Als eine Streife zu ihrer Wohnung am Charles-Tellier-Platz fuhr, konnte sie keine klaren Angaben machen. Als sie dann immer wieder anrief, wurde die Frau „zur Verhinderung weiterer Straften in polizeiliches Gewahrsam genommen“. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.