GRÜNKOHL und Mandeln

Nur noch wenige Tage bis zur großen Bescherung: Besonders für die noch kleinen Potsdamer ist die Zeit kurz vor Weihnachten eine Geduldsprobe. Um die Warterei nicht unnötig zu erschweren, bietet das Familienprogramm auf dem Luisenplatz noch bis zum 28. Dezember weihnachtliche Unterhaltung, vor allem für Kinder. Täglich ab 17 Uhr beginnt dort auf der Märchenland-Bühne die Märchenzeit mit Erzählungen und interaktiven Spielen. Auch das Awo Kulturhaus spielt noch einmal weihnachtliche Melodien beim Turmblasen im Advent am Donnerstag, dem 22. Dezember. Der Evangelische Posaunenchor Babelsberg begleitet dort die Adventszeit und lässt von 18 bis 18.30 Uhr vom Turm-Balkon des Kulturhauses die Instrumente erklingen. Der Eintritt ist kostenlos. Weihnachten im Bewegtbild bietet am morgigen Mittwoch von 10 bis 20 Uhr das Weihnachts-Märchenkino in den Bahnhofspassagen. Zu sehen sind unter anderem Klassiker wie „Aschenputtel“ oder „Väterchen Frost“, die sowohl Erwachsene als auch Kinder begeistern dürften. In Potsdam-West wollen auch die letzten Türchen des lebendigen Adventskalenders noch geöffnet werden. Am heutigen Dienstag und am Mittwoch öffnet sich jeweils um 17 Uhr wieder eine Kalendertür. Heute öffnet sich dann das Türchen Nummer 20. Die weihnachtliche Überraschung gibt es an dem besagten Tag in der Hans-Sachs-Straße 5 zu sehen. Die Kalendertür Nummer 21 hingegen wird ihre weihnachtliche Überraschung im Atelierhaus Scholle 51 in der Geschwister-Scholl-Straße 51 in Potsdam-West offenbaren.KS