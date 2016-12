19.12.2016

Potsdam : Den Kampf gegen ALS verloren

Patric Zocher (40) blätterte beim PNN-Besuch im Fotoalbum.

Der Potsdamer Patric Zocher erkrankte in diesem Jahr an ALS. Gemeinsam mit seiner Frau kämpfte er gegen die unheilbare Krankheit. Am Sonntag ist er verstorben.

Potsdam - Sein Schicksal hat viele bewegt – in Potsdam, aber auch bundesweit: Der Potsdamer Patric Zocher erkrankte erst in diesem Jahr an ALS, einer unheilbaren Erkrankung des Nervensystems. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen Freunden kämpfte er gegen die Krankheit – und fand unter anderem über das soziale Netzwerk Facebook viel Zuspruch und Hilfe. Am Sonntag ist Patric Zocher verstorben, wie auf der Facebookseite „Gemeinsam für Patric – gemeinsam gegen ALS“ vermeldet wurde.

Über Zochers Geschichte hatten nicht nur die PNN berichtet, auch im Radio und im Fernsehen erzählten er und seine Frau von der Erkrankung – um aufzuklären und um Unterstützung zu bitten. Nach der Diagnose hatte sich Patric Zochers Zustand schnell verschlechtert. Der kräftige Mann, der als Kraftfahrer bei der Stadtentsorgung gearbeitet hatte, wurde zum Pflegefall.

Spender erfüllten dem Potsdamer und seiner Frau noch einen Traum

Mithilfe von Spenden konnte er sich mit seiner Frau im Herbst noch einen Traum verwirklichen, wie beide im Sat.1.-Frühstücksfernsehen berichteten: Einen zweiwöchigen Urlaub in der Dominikanischen Republik. Freunde hatten auch das Badezimmer der Zochers so umgebaut, dass der 40-Jährige es wieder selbstständig nutzen konnte. Aber Ende November musste er aber bereits auch künstlich beatmet werden. Die Zochers hatten die Hoffnung nicht aufgegeben und Pläne für das nächste Jahr geschmiedet. Die Todesnachricht ist in den sozialen Netzwerken mit Bestürzung aufgenommen worden, viele sprachen ihr Beleid aus.