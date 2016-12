16.12.2016

Polizei in Potsdam : Polizei fahndet nach Kneipenschlägern

Die Tatverdächtigen Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 (v.l.n.r.). Fotos: Polizei

Drei Männer haben im März den Mitarbeiter eines Drewitzer Lokals angegriffen, nachdem sie zuvor vor die Tür gesetzt wurden. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Potsdam – Mit den Aufnahmen von einer Überwachungskamera fahndet die Potsdamer Polizei nach drei Kneipenschlägern. Die drei mutmaßlich aus Moldawien stammenden Männer sollen am 3. März kurz nach 3 Uhr einen Angestellten eines Drewitzer Lokals geschlagen, getreten und ihm dabei eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Auch als der Mitarbeiter schon am Boden lag, sollen die gewalttätigen Gäste den Mann weiter traktiert haben. Dabei erlitt der Angestellte ein gebrochenes Nasenbein, ein Augenhämatom und eine Platzwunde am Hinterkopf. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Auch ein helfender Gast wurde von den drei Tätern verletzt und trug Risswunden an Lippe und Hinterkopf sowie Schulterverletzungen davon. Im Zuge der Auseinandersetzung gelang es einer Zeugin, einen der Täter von dem Lokalmitarbeiter herunterzuschubsen. Als sie damit drohte, die Polizei zu rufen, flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Zuvor waren die Männer – nachdem sie mit Billardkugeln und Dartpfeilen um sich geworfen hatten – von Gaststättenmitarbeitern vor die Tür gesetzt worden. Kurze Zeit später warfen sie dann zwei Scheiben im Eingangsbereich der Gaststätte ein.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den auf den Videoaufzeichnungen abgebildeten Männern oder zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Die Bilder zeigen die drei Männer vor der Tat. Die Täter sollen in einer osteuropäischen Sprache, vermutlich Russisch, miteinander gesprochen haben. Nach ersten Ermittlungen könnten die drei Verdächtigen aus Moldawien stammen und bei einem Bekannten im Bereich Drewitz wohnen oder gewohnt haben, teilte die Polizei mit. Sie sollen sich im Vorfeld öfter in der Gaststätte aufgehalten haben, sind dort aber seit der Tat nicht mehr erschienen.

Die Bilder stammen von einer Überwachungskamera der Gaststätte und wurden erst jetzt veröffentlicht, weil zuvor alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden müssen. Zudem musste über die Veröffentlichung der Bilder vom Amtsgericht entschieden werden.

Die drei Männer werden von der Polizei wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, ca. 170 cm groß, sportlich, blonde kurze Haare, schwarzer Rucksack

2. Person: männlich, ca. 175 cm groß, sportliche Figur, schwarze Jacke

3. Person: männlich, ca. 170 cm groß, sportliche Figur, blaue Jacke, helle Jeans, schwarze, kurze Haare

Hinweise zu den gezeigten Personen nehmen die Polizeiinspektion Potsdam unter Tel.: (0331) 5508 1224 oder die Internetwache unter www.polizei.brandenburg.de entgegen.