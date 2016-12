14.12.2016

von Jana Haase und Christine Fratzke

Anti-Kriegs-Demo in Potsdam : Hunderte Syrer demonstrierten in Potsdam gegen den Krieg

3 Bild vergößern Spontan wurde bei der Anti-Kriegs-Demonstration auf dem Alten Markt gebetet. Foto: J. Haase

Hunderte Syrer demonstrierten in Potsdam gegen den Krieg in ihrer Heimat. Die Demo blieb friedlich.

Potsdam - Hunderte Syrer, die in Potsdam leben, haben am späten Nachmittag in Potsdam gegen den Krieg in ihrer Heimat demonstriert. Um 17 Uhr trafen sich etwa 200 Syrer am Potsdamer Hauptbahnhof, einige waren aus Berlin angereist.

Nein zum Krieg gegen Syrien", "Putin, stopp das Bomben" und "Waffensttillstand in ganz Syrien" stand unter anderem auf ihren Plakaten.

Sie riefen außerdem "Aleppo is burning" und "Assad raus".

Die Demonstranten gingen dann über die Lange Brücke Richtung Alter "Waffe Markt, der Fuß- und Radweg war kurzzeitig belegt. Passanten kamen teilweise schwer durch.

Es wurde auf Arabisch, Deutsch und Englisch gesungen. Einige Demonstranten hatten syrische Revolutionsflaggen und auch deutsche Fahnen dabei. Am Alten Markt gab es dann ein spontanes Gebet einiger Teilnehmer. Sie beteten unter anderem für die Opfer des Kriegs.

Danach liefen sie am Landtag vorbei zum Steubenplatz, wo die Anti-Kriegs-Demonstration gegen 18.30 Uhr beendet wurde.

Aufgerufen zu dem Protest hatte der Verein der Muslime in Potsdam. Laut Veranstalter waren etwa 300 bis 400 Demonstranten vor Ort, die Polizei sprach von 200 Teilnehmern. Die Veranstaltung verlief laut Polizei friedlich.