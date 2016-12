14.12.2016

Polizeibericht für Potsdam : Tram kollidiert mit Auto

von Stefan Engelbrecht

Bild vergößern In den vergangenen Wochen gab es bereits häufiger Unfälle mit Straßenbahnen in Potsdam. Foto: M. Thomas (Archiv)

Ein Autofahrer in Babelsberg wollte links abbiegen und übersah dabei eine Straßenbahn. Bei dem Zusammenprall wurde offenbar eine Frau verletzt.

Potsdam - Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Babelsberg ist am Dienstag eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 35 Jahre alter Autofahrer von der Rudolf-Breitscheidt-Straße aus nach links in die Anhaltstraße abbiegen und übersah dabei die Tram.

Durch die Kollision verletzte sich nach Angaben des Straßenbahnfahrers eine Frau, die aber selbständig einen Arzt aufsuchen wollte. Ob es sich dabei tatsächlich um eine 81 Jahre Frau handelt, wird nun durch die Kriminalpolizei geprüft.