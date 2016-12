14.12.2016

Umfrage der Stadt Potsdam zum Parkeintritt : Potsdamer wollen keinen Parkeintritt für Sanssouci

von Peer Straube

Bild vergößern Ob das so bleibt? Noch sind das Grüne Gitter zum Park Sanssouci und die anderen Parks offen. Klar ist: Das Potsdamer Weltkulturerbe braucht Pflege – und die kostet. Foto: Johanna Bergmann

Die Stadt Potsdam will von den Bewohnern wissen, was sie von einem Pflichteintritt für Potsdams wichtigste Welterbeparks halten. Die Mehrheit der Befragten lehnt diesen ab.

Potsdam - Die Potsdamer lehnen einen Parkeintritt für Sanssouci mehrheitlich ab. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die die Stadt Potsdam in Auftrag gegeben hat und an der sich mehr als 2300 Bürger beteiligt haben. 55,6 Prozent der Befragten sprachen sich demnach gegen einen Pflichteintritt für Potsdams wichtigsten Welterbepark aus, 44,4 Prozent sind dafür.

Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) sprach bei der Vorstellung der Ergebnisse am Mittwoch von einem "klaren Ergebnis", das es ernst zu nehmen gelte. Wegen einer zwischen Schlösserstiftung und Stadtverwaltung geschlossenen Vereinbarung zahlt das Rathaus noch bis Ende 2018 jährlich eine Million Euro an die Stiftung, die damit das Pflegedefizit in Sanssouci abmildert.

Die Stadt Potsdam schließt Zahlungen an die Schlösserstiftung auch nach 2018 nicht aus

Ohne die Überweisungen aus der Stadtkasse wäre bereits 2014 ein Pflichteintritt für den Park erhoben worden. Im Gegensatz zu Stadtkämmerer Burkhard Exner (SPD) schloss Jakobs nicht aus, dass die Stadt auch nach 2018 Zahlungen an die Stiftung leistet. Diese würden dann aber wohl geringer ausfallen - und womöglich auch anders ausgegeben werden. Er könne sich vorstellen, dass die Stadt einen Beitrag zur Behebung von Defiziten leiste, die die Umfrageteilnehmer in den drei Potsdamer Welterbeparks Sanssouci, Neuer Garten und Babelsberg ausgemacht haben.

So wurde unter anderem bemängelt, dass es zu wenig Papierkörbe, Toiletten, Bänke und Beleuchtung gebe. Der Schutz des Weltkulturerbes ist den Potsdamern jedenfalls wichtig: Fast 97 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die historischen Parks und Gärten gut gepflegt und bewahrt werden müssen.

