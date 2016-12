Polizeibericht für Potsdam : Mann bei Auffahrunfall verletzt

Am Stern - Bei einem Unfall in der Neuendorfer Straße ist am Dienstagnachmittag ein Mann leicht verletzt worden. Der 48-Jährige musste mit seinem Opel an einer roten Ampel anhalten. Eine hinter ihm fahrende VW-Fahrerin bemerkte dies zu spät. Nach dem Zusammenstoß klagte der Opel-Fahrer über Rückenschmerzen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Betrunkener warf mit Gegenständen

Drewitz - Ein Betrunkener hat am Dienstagabend aus einem Haus in der Wolfgang-Staudte-Straße eine Fußgängerin mit Gegenständen beworfen. Die Frau, die den Geschossen knapp ausweichen konnte, rief die Polizei. Weil der 39-Jährige die Beamten beleidigte und zu schlagen versuchte, wurde er laut Polizei mit „einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert“. Die Polizisten nahmen ihn mit in die Polizeiinspektion, wo er seinen Rausch ausschlafen sollte. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Baustromverteiler geklaut

Drewitz - Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag mehrere Baustromverteiler von einer Baustelle in der Konrad-Wolf-Allee geklaut. Die Geräte standen laut Polizei im Keller eines Mehrfamilienhauses. Ein Schaden von mehreren Hundert Euro soll entstanden sein.

Böllerwerfer festgenommen

Innenstadt - Ein 15-jähriger Böllerwerfer, der zuvor zusammen mit anderen Jugendlichen mehrere Knaller gezündet hatte, wurde am frühen Dienstagnachmittag von der Polizei auf der Langen Brücke festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Zeuge die Polizei informiert, die Gruppe verfolgt und den 15-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Nach Aufnahme seiner Personalien übergaben die Polizisten den Jugendlichen an seine Mutter. Ihm droht nun ein empfindliches Bußgeldverfahren. Laut Gesetz dürfen Raketen und Knaller nur zwischen dem 31. Dezember, 14 Uhr, und dem 1. Januar, 6 Uhr, gezündet werden. PNN