GRÜNKOHL und Mandeln : Turmblasen im Advent und der lebendige Adventskalender

Zur Feststimmung gehören nicht nur Glühwein, Plätzchen und Tannengrün, sondern auch die passende Musik.

Der Evangelische Posaunenchor Babelsberg lädt am morgigen Donnerstag um 18 Uhr wieder zum Turmblasen im Advent vom Balkon des Awo-Kulturhauses Babelsberg, Karl-Liebknecht-Straße 135, ein. Auch in der Nikolaikirche gibt es am Donnerstag um 18 Uhr Musik: Die Nikolai-Kirchengemeinde und das Landeskommando Brandenburg laden zum Adventskonzert mit dem Stabsmusikkorps der Bundeswehr ein.

Heute und morgen hat auch der lebendige Adventskalender in Potsdam-West wieder eine Überraschung parat – die Türchen öffnen sich am heutigen Mittwoch in der Carl-von-Ossietzky Straße 23, am morgigen Donnerstag in der Käthe-Kollwitz-Schule, Clara-Zetkin-Straße 11, jeweils um 17.30 Uhr. KS