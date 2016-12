PNN-Serie zur Adventszeit: Grünkohl und Mandeln : Eisbahn am Luisenplatz und über den Ursprung der Schokolade

Wir geben Tipps, was man jetzt in der Vorweihnachtszeit in Potsdam unternehmen kann.

Still und starr ruht der See – in Potsdam bis jetzt noch nicht. Eine Runde Schlittschuhlaufen lässt es sich aber bereits auf der Kunsteisbahn am Luisenplatz, täglich zwischen 10 und 21 Uhr.

Wer stattdessen lieber im Warmen einer Geschichte lauschen mag, kann dies noch heute und morgen, jeweils ab 10 Uhr, im Treffpunkt Freizeit tun. Traditionsgemäß zur Weihnachtszeit führt das Kindermusiktheater „Buntspecht“ hier wieder ein Musicalstück auf. In diesem Jahr „Pinocchio“. Die Eintrittskarten kosten zwischen 5 und 12 Euro und sind an der Tageskasse eine Stunde vor Vorstellungsbeginn erhältlich.

Wer sich zwischen den vielen Weihnachtssüßigkeiten zudem fragt, wo die Ursprünge der süßen Versuchung liegen, sollte dem Extavium bis zum 23. Dezember einen Besuch abstatten: Unter dem Motto „Kakao – von der Bohne zum Genuss“ bietet das Mitmach-Museum seit dem heutigen Dienstag ein Experimentierkurs über die Kakaobohne an, bei dem selbstverständlich auch genascht werden darf. Der Preis für den Kurs beträgt 5 Euro zuzüglich Eintritt und findet mehrmals täglich innerhalb der Öffnungszeiten statt.

In Potsdam-West öffnen sich auch heute und morgen um 17.30 Uhr wieder die Türen des lebendigen Adventskalenders – am Dienstag im Q-Hof in der Lennéstraße 37 und am Mittwoch im Atelier Kunstgriff.23 in der Carl-von-Ossietzky-Straße 23. KS