13.12.2016

Polizeibericht für Potsdam : Fußgängerin in der Innenstadt angefahren

Eine Frau wurde in der Innenstadt von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt. Außerdem gab es einen Unfall in der Wetzlarer Straße, bei dem zwei Fahrer leicht verletzt wurden.

Fußgängerin angefahren

Innenstadt - Eine 38-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag in der Hegelallee von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Eine Skoda-Fahrerin hatte die Fußgängerin offenbar beim Linksabbiegen übersehen. Die Frau wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Kollision mit zwei Verletzten

Babelsberg - Zwei leicht Verletzte und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag in der Wetzlarer Straße ereignet hat. Ein Autofahrer aus dem Havelland wollte wenden und nahm dabei einem Berliner Pkw-Fahrer die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden – es kam zu Staus.

Englischer Wagen beschädigt

Jägervorstadt - Ob der Brexit schuld war? Unbekannte haben in der Nacht zum Montag laut Polizei einen britischen Wagen mit Graffiti beschmiert und die Radmuttern an den Vorderrädern gelöst. Der Besitzer hatte den Wagen am Vorabend in der Weinbergstraße abgestellt. Am Morgen stellte er fest, dass die Heckscheibe mit roter Farbe besprüht war. Auch die englischen Kennzeichen fehlten. Zum Motiv gibt es laut Polizei „keinerlei Erkenntnisse“.