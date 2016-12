12.12.2016

von Peer Straube Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Zwei Männer überfielen Wettbüro in Babelsberg

von Peer Straube

Bild vergößern Foto: dpa

Am Sonntagabend überfielen zwei Maskierte ein Wettbüro in Babelsberg. Sie entkamen mit ihrer Beute. Besteht ein Zusammenhang zu anderen Überfällen?

Die Serie von Raubüberfällen in Potsdam geht offenbar weiter. Am Sonntagabend überfielen zwei maskierte Männer ein Wettbüro in Babelsberg. Beide hätten einen Angestellten mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und Bargeld verlangt, sagte eine Polizeisprecherin den PNN. Danach flüchteten sie mit ihrer Beute. Der Mitarbeiter des Wettbüros blieb unverletzt.

Am Freitag wurde ein Lottogeschäft im Kirchsteigfeld überfallen

Erst am Freitag hatte ein unbekannter Mann ein Lottogeschäft im Kirchsteigfeld überfallen. Der etwa 16- bis 20-jährige Täter bedrohte eine Angestellte ebenfalls mit einer Pistole und verlangte Bargeld. Als die 56-Jährige sich weigerte, griff der Unbekannte selbst in die Kasse und flüchtete mit einem Fahrrad. Es werde geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Überfällen bestehe, sagte die Sprecherin.

Auch mögliche Verbindungen zur Raubüberfallserie vom Frühjahr seien Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. Damals hatten Unbekannte eine Reihe von Überfällen auf Supermärkte, Casinos und Wettbüros begangen. Einen der Tatverdächtigen nahm die Polizei im Sommer in Sachsen-Anhalt fest, nach Mittätern wird noch gefahndet.