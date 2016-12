Potsdam Agenda : Was diese Woche wichtig wird

Anwohner werden über den geplanten Sportplatz am Lerchensteig informiert, der Bauausschuss berät über Krampnitz und die Ergebnisse einer Bürgerumfrage zum Eintritt in die Welterbeparks werden vorgestellt.

Sanierung der Templiner Straße

Die Stadtverwaltung informiert Anwohner am Montag ab 18 Uhr über den Planungsstand für die Sanierung der Templiner Straße. Ort ist das Forsthaus Templin. Die Ruckelpiste zwischen Potsdam und Caputh soll ab März 2017 saniert werden.

Sportplatz am Lerchensteig

Die Stadt will am Dienstag um 17 Uhr die Anwohner über den geplanten Sportplatz am Lerchensteig in Nedlitz informieren. Ort ist das Begegnungscafé auf dem dortigen Awo-Sozialdorf.

Bauausschuss berät zu Krampnitz

Der Bauausschuss der SVV will am Dienstag ab 18 Uhr unter anderem über die Verkehrsanbindung für das geplante Wohngebiet in Krampnitz diskutieren. Weiteres Thema ist das Ergebnis einer Simulation des Autoverkehrs auf der Zeppelinstraße, die im kommenden Jahr versuchsweise auf eine Spur verengt werden soll.

Umfrage zu Parkeintritt

Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) will am Mittwoch die Ergebnisse einer Bürgerumfrage zum Eintritt in die Welterbeparks vorstellen. Seit 2014 überweist die Stadt jährlich eine Million Euro an die Schlösserstiftung, damit der Park Sanssouci kostenlos bleibt. Nach 2018 soll dies aber beendet werden.

Rechenzentrum im Hauptausschuss

In der letzten Sitzung in diesem Jahr beschäftigt sich der Hauptausschuss am Mittwoch unter anderem mit dem Künstlerhaus im Rechenzentrum. Dabei geht es um den finanziellen Aufwand einer Sanierung und den Alternativstandort in der Garde-Husaren-Kaserne. PNN