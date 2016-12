12.12.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Mehrere Einbrüche in Potsdam

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Innerhalb weniger Stunden gab es drei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Potsdam. Noch ist unklar, ob es einen Zusammenhang gibt.

Gleich drei Mal innerhalb weniger Stunden ist am Samstag in Einfamilienhäuser im Stadtgebiet eingebrochen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, drangen Täter am Samstagabend gegen 18 Uhr in ein Haus im Stadtteil Am Stern ein. Sie brachen die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was genau die Diebe mitnahmen, wurde nicht mitgeteilt.

Nur zwei Stunden später gab es einen Einbruch in Babelsberg. Auch hier verschafften sich die Täter über die Terrassentür Zutritt in die Räume und nahmen Schmuck an sich. Gegen Mitternacht wurde dann in einem Einfamilienhaus in Groß Glienicke ein Fenster aufgehebelt, die Diebe nahmen Bargeld mit. Ob es einen Zusammenhang zwischen den drei Einbrüchen gibt und es sich möglicherweise um eine Tätergruppe handelt, ist bisher unklar.