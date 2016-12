12.12.2016

Verkehr in Potsdam : Wo es sich diese Woche stauen kann

Pendler müssen in der kommenden Woche vor allem im morgendlichen Berufsverkehr mit Staus in der Innenstadt rechnen. Ein Überblick.

Punktuell wird vom heutigen Montag an die Lange Brücke auf einer Fahrspur Richtung Landtagsschloss zwischen 9 Uhr und 15 Uhr gesperrt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Grund sind Vorbereitungen für eine Sanierung der Langen Brücke. Dadurch könne es zu Rückstaus kommen. Ebenso ist die Leipziger Straße wegen der Herstellung von Hausanschlüssen für das neue Schwimmbad „Blu“ punktuell eingeengt. Staugefahr gibt es auch auf der Hans-Thoma- Straße. Dort ist eine Spur zur Kreuzung Kurfürstenstraße gesperrt.

Außerdem ist die Rudolf-Breitscheid-Straße sowie die Benzstraße zwischen Wattstraße und Anhaltstraße wegen umfangreicher Leitungsarbeiten voll gesperrt. Nicht befahrbar ist auch die Straße Am Neuen Garten in Höhe Glumestraße. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Schließlich wird die Georg-Hermann-Allee im Norden wegen erster Arbeiten für die Erweiterung der Straßenbahn zwischen Viereckremise und Nedlitzer Straße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung B2 ausgewiesen.

Entlastung in Babelsberg

Entlastung gibt es dafür im Stadtteil Am Stern Richtung Babelsberg. Die Umleitungen der Neuendorfer Straße werden am Montag aufgehoben und der Verkehr ist wieder in beiden Richtungen möglich. Für Restarbeiten bleibt jeweils eine Fahrspur pro Richtung gesperrt.

Auch für Radfahrer in und um Babelsberg gibt es in der kommenden Woche wieder Behinderungen durch Baustellen. So ist beispielsweise der Weg parallel zur Nuthestraße L40 zwischen Neuendorfer Straße und Wetzlarer Straße voll gesperrt. Eine Umleitung wird für Radfahrer ausgeschildert.