12.12.2016

Polizeibericht für Potsdam : Lottogeschäft überfallen - Exhibitionist in Potsdam-West

Ein junger Mann hat ein Lottogeschäft im Kirchsteigfeld überfallen. Außerdem war ein Exhibitionist am Bahnhof Charlottenhof unterwegs. Und eine private Party eskalierte.

Bewaffneter Überfall

Kirchsteigfeld - In der Anni-von-Gottberg-Straße ist am Freitag ein Lottogeschäft überfallen worden. Laut Polizei betrat der Täter gegen 18 Uhr den Laden, bedrohte eine 56-jährige Angestellte mit einer Pistole und forderte die Tageseinnahmen. Als die Frau sich weigerte, griff der Mann selbst in die Kasse, entnahm Bargeld und einige Zigarettenschachteln und fuhr mit einem Rad davon. Die Fahndung blieb erfolglos. Der Mann soll 16 bis 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er hatte ein pickeliges Gesicht und trug eine dunkle Jacke mit Kapuze und blaue Jeans. Er sprach im ortsüblichen Dialekt.

Exhibitionist in Potsdam-West

Potsdam-West - Erneut ist es in Potsdam zu einem Fall von Exhibitionismus gekommen. Laut Polizei meldete ein unbekannter Anrufer am späten Freitagabend, dass er einen Mann beim Herunterlassen der Hose beobachtet habe. Er habe am Bahnhof Charlottenhof gestanden und dort an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Sofort durchgeführte Fahndungsmaßnahmen blieben allerdings erfolglos. Der Täter soll eine Glatze gehabt sowie einen langen Bart getragen haben. In den Sommermonaten hatte es in Potsdam mehrere Fälle von Exhibitionismus gegeben.

Party eskaliert

Babelsberg - Eine private Party in der Heinrich-von-Kleist-Straße ist in der Nacht zu Sonntag eskaliert. Nachbarn alarmierten gegen 4 Uhr mehrmals die Polizei wegen Ruhestörung, bis die Beamten die Feier für beendet erklärten. Drei der rund 15 noch anwesenden Gäste wollten dies nicht einsehen und wehrten sich massiv. Ein Polizist wurde dabei leicht an der Schulter verletzt. Alle drei wurden schließlich in Gewahrsam genommen. Sechs Streifenwagen waren im Einsatz, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Auto überfährt Fußgänger

Innenstadt - Bei einem Unfall sind am Samstag zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 78 Jahre alter Mann mit seinem Auto gegen 16.30 Uhr aus einem Parkhaus auf die Hegelallee auffahren, übersah dabei die beiden Fußgänger und erfasste sie. Eine 49-jährige Frau musste mit Kopf- und Rückenverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, ein 66-Jähriger erlitt Prellungen.

Schlägerei in Flüchtlingsheim

Nedlitz - Im Flüchtlingsheim am Lerchensteig ist es am Samstag zu einer Schlägerei gekommen. Dabei erlitt ein 28 Jahre alter Pakistani eine Kopfplatzwunde und Hämatome. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.