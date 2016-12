12.12.2016

GRÜNKOHL und Mandeln : Kinder-Weihnachtsbasteln im Stern-Center

Noch zwölf Mal schlafen bis Weihnachten – was viele Eltern mangels besorgter Geschenke in Stress versetzen dürfte, erscheint wohl so manchem Kind noch eine halbe Ewigkeit hin. Eine Möglichkeit, beidem Abhilfe zu verschaffen, bietet das Stern-Center: Wie immer wird dort auch in den kommendenTagen kostenloses Kinder-Weihnachtsbasteln angeboten, jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. In der Center-Mitte können Kinder unter Anleitung die Wunschzettel gestalten oder kleine Geschenke basteln, etwa gefaltete Weihnachtsdekoration. Zwischen 16 und 18 Uhr wird außerdem der Ofen angeheizt und gemeinsam gebacken.

In Potsdam-West öffnen sich hingegen auch heute und morgen wieder die Türen des lebendigen Adventskalenders – am Montag in der Carl-von-Ossietzky- Straße 28, am Dienstag der Q-Hof in der Lennéstraße 37. Die Überraschung beginnt jeweils um 17.30 Uhr.