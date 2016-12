09.12.2016

von Katharina Wiechers Drucken

Fakten zum Quartier: Die Mittlere Speicherstadt : Es kommen noch mehr Wohnungen

von Katharina Wiechers

Die Mittlere Speicherstadt wurde von der Groth-Gruppe errichtet, einem Berliner Bauträger. Richtfest wurde im September 2013 gefeiert, fertig waren die letzten Wohnungen 2015. Auf der insgesamt 11 400 Quadratmeter großen Fläche gibt es nun 253 Wohnungen in mehreren verschiedengeschossigen Gebäuden – teils in der Optik der dort einst angesiedelten Speicher. 98 Wohnungen wurden an private Käufer veräußert, 155 kaufte eine Versorgungskasse, die weitervermietet. Der Kaufpreis für die Wohnungen lag zwischen 2850 bis 5200 Euro pro Quadratmeter. Die Gestaltung wurde von Christoph Kohl Architekten verantwortet, ebenfalls mitgewirkt haben das Architekturbüro Hilmer & Sattler und Albrecht, kmh architekten und nps Tchoban Voss.

Die Südliche Speicherstadt besteht aus noch erhaltenen Gebäuden, die von der Prinz von Preussen Grundbesitz AG zu Wohnhäusern umgestaltet wurden. Die Nördliche Speicherstadt ist noch unbebaut, dort will die Reggeborgh Projektentwicklung Deutschland GmbH bis 2022 ein speziell für Wissenschaftler geeignetes Quartier errichten. 250 Wohnungen, ein Hotel und ein Casino sollen dort entstehen.