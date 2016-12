07.12.2016

von Henri Kramer und Christine Fratzke Drucken

Nach Nicht-Wahl von Christof Nolda : Potsdamer Rathauskooperation steht vor dem Aus

von Henri Kramer und Christine Fratzke

Bild vergößern Das Stadtparlament Potsdam. Foto: M. Thomas (Archiv)

Dass Christof Nolda nicht zum neuen Baudezernenten gewählt wurde, hat offenbar politische Konsequenzen. Die Grünen verlassen die Potsdamer Rathauskooperation.

Potsdam - Das Stadtparlament hat am Mittwochnachmittag den Kandidaten für das Amt des Baudezernenten, Christof Nolda aus Kassel, nicht gewählt. Das könnte weitaus größere politische Konsequenzen haben als gedacht.

Die Rathauskooperation (SPD, CDU/ANW, Grüne) verfügt über 33 Mandate, doch nicht alle stimmten für Nolda.

"Mit dem Scheitern der Wahl des Baubeigeordneten wurde der Kooperation die Grundlage entzogen. Mit Bedauern nehmen wir zur Kenntnis, dass eine Mehrheit in der Koperation die grüne Farbe nicht mehr will", sagte der Grünen-Fraktionschef Peter Schüler nach der gescheiterten Wahl. „Nach so vielen erfolgreichen Jahren der vertrauensvollen Zusammenarbeit in der Stadtentwicklung für Potsdam ist das Wahlergebnis vollkommen unverständlich – und nicht zuletzt ein großer Schaden für Potsdam.“



Weitere Informationen folgen in Kürze.