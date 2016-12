GRÜNKOHL und Mandeln

Bald wird die dritte Adventskerze angezündet. Wir geben einen kurzen Überblick über die kommenden festlichen Veranstaltungen in Potsdam.

Am heutigen Mittwoch können Kinder im Stern-Center von 10 bis 13 Uhr und von 16 bis 18 Uhr Weihnachtliches basteln. Der Lebendige Adventskalender in Potsdam-West öffnet am Donnerstag um 17.30 Uhr das achte Türchen – diesmal in der Waschbar, Geschwister-Scholl-Straße 82.

Auch der Posaunenchor Babelsberg gibt wieder ein kurzes Konzert vom Turmbalkon des Awo-Kulturhauses, Karl-Liebknecht-Straße 135. Das traditionelle Turmblasen im Advent findet am morgigen Donnerstag um 18 Uhr statt. Wer Lust hat, Pfefferkuchenhäuser zu dekorieren, kann am Freitag in das Friedrich-Reinsch-Haus, Milanhorst 9, kommen. Für einen kleinen Unkostenbeitrag kann die ganze Familie dort ab 15.30 Uhr Lebkuchenhäuser gestalten. Ebenfalls am Freitag ist zudem ein Weihnachts-Open-Air-Kino geplant. Auf einer großen Leinwand wird der Klassiker „Die Feuerzangenbowle“ aus dem Jahr 1944 gezeigt – mit Heinz Rühmann in einer seiner bekanntesten Rollen. Passend zum Film wird das gleichnamige Getränk angeboten und es werden Wunderkerzen angezündet. Die Aufführung findet um 19 Uhr auf dem Hof des Awo-Kulturhauses Babelsberg statt. Der Eintritt ist frei. Wer am Freitag oder Samstag einen weihnachtlichen Spaziergang machen möchte, sollte sich an einem der beiden Tage um 14 Uhr an der Tourist Information am Luisenplatz einfinden. Dort startet jeweils ein weihnachtlicher Altstadtrundgang durch die Innenstadt mit ihren liebevoll gestalteten Geschäften. Zudem soll es eine Verkostung und kleine Überraschung für die Besucher geben. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Reservierung und weitere Informationen unter Tel.: (0331) 27 55 88 99 oder im Internet unter info@potsdamtourismus.de.PNN