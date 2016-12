NACHRICHTEN

Gutachten: Kleiderspenden doch nicht kontaminiert

Drewitz - Die Stadt kann nun doch rund sieben Tonnen Kleiderspenden für bedürftige Potsdamer und Flüchtlinge ausgeben. Das habe ein zweites Gutachten ergeben, sagte Sozialdezernent Mike Schubert (SPD) am Dienstag auf PNN-Anfrage: „Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen.“ Die Kleidung hatte in der wegen des Verdachts auf Schadstoffbelastung geschlossenen früheren Spendensammelstelle in Potsdam-West gelagert (PNN berichteten). Zwischenzeitlich war sogar die Vernichtung der Kleidung erwogen worden. Doch das neue Gutachten habe ergeben, dass sie nicht belastet seien, so Schubert. Die neue Sammelstelle in der Slatan-Dudow-Straße befindet sich in einer Leichtbauhalle, sie ist immer montags und donnerstags von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Dienstags können Spenden von 6.30 Uhr bis 12 Uhr und mittwochs und freitags von 9 Uhr bis 13 Uhr abgegeben werden. HK

Altmaier-Vortrag abgesagt

Babelsberg - Ein für den heutigen Mittwoch geplanter Vortrag von Bundeskanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) ist kurzfristig abgesagt worden. Ursprünglich sollte der Minister um 18 Uhr an der Universität Potsdam über die Herausforderungen der Digitalisierung sprechen. Grund für die Absage sei eine kurzfristig anberaumte Konferenz der Chefs der Staatskanzleien der Länder, um die Ministerpräsidentenkonferenz am morgigen Donnerstag vorzubereiten, teilte der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) mit. Ein Ersatztermin sei für die erste Jahreshälfte 2017 vorgesehen, so die Hochschulgruppe der CDU. rgz

Land fördert Medienstandort

Babelsberg - Brandenburgs Landesregierung unterstützt das neue Virtual-Reality- Netzwerk in der Babelsberger Medienstadt finanziell. Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) übergab am Dienstag einen Fördermittelbescheid über 200 000 Euro. Virtual Reality sei ein dynamisch wachsender Wirtschaftszweig, der den Medienstandort international noch bekannter machen werde, so Gerber. Dem Netzwerk gehören unter anderem Ufa lab, Studio Babelsberg, die Film-Uni, der Filmpark und der RBB an. PNN