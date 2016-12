07.12.2016

Rosa-Luxemburg-Schule Potsdam : Tim Mälzer: „Braun ist lecker, schwarz nicht"

von Heike Kampe

Bild vergößern Erfahrung trifft Neugier. Suppen, Salate und Kuchen sind für einige der Fünft- und Sechstklässler der Rosa-Luxemburg-Schule längst kein Problem mehr. Selbst ein Kalbsbraten kam schon einmal auf den Tisch. Ein paar Tipps konnte TV-Koch Tim Mälzer dem Nachwuchs trotzdem noch mit auf den Weg geben. Foto: Bernd Settnik/dpa

TV-Koch Tim Mälzer weihte an der Rosa-Luxemburg-Schule die neue Schulküche ein. Die Schule hatte diese bei einem bundesweiten Wettbewerb gewonnen.

Potsdam - Lara rührt die Kürbissuppe um, Noah püriert Ananas, Grapefruit und Melone im Mixer und Charlotte und Friederike formen Hackfleischbuletten. In der Schulküche der Rosa-Luxemburg-Schule herrscht Hochbetrieb. Zehn Kinder aus der fünften und sechsten Klassenstufe schnippeln Gemüse, zerkleinern Salat, kneten Teig und hacken Pistazien. Mittendrin: Starkoch Tim Mälzer. Dieser weiht gemeinsam mit den Kindern an diesem Nachmittag die neue Küche ein, die die Schule im vergangenen Jahr beim Wettbewerb „Klasse, Kochen!“ gewonnen hat.

Der bundesweite Schulwettbewerb entstand 2010 auf gemeinsame Initiative des Bundesernährungsministeriums, der Bertelsmann Stiftung, des Küchenherstellers Nolte und von Tim Mälzer. Er ist Teil von „In Form – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und Bewegung“. Jedes Jahr werden insgesamt zehn Übungsküchen an jene Schulen vergeben, die sich mit einem besonders ansprechenden und überzeugenden Wettbewerbsbeitrag durchsetzen können. Insgesamt 162 Schulen hatten sich in der Wettbewerbsrunde 2014 beteiligt.

Ein internationales Kochbuch überzeugte

Die Rosa-Luxemburg-Schule überzeugte die Jury mit einem Kochbuch, das Rezepte aus der ganzen Welt enthält. In einem schulinternen Wettbewerb sammelten die Kinder nicht nur die verschiedensten Gerichte, sondern kochten sie gemeinsam mit ihren Eltern auch nach – um sie beim Sommerfest der Schule mit einem großen Buffet zu präsentieren.

Bereits seit Ende des letzten Jahres ist die Schulküche nun in Betrieb. Der Raum ist geräumig und hell, an den zwei langen Küchenzeilen, die unterschiedliche Höhen haben, finden die Kinder einer ganzen Klasse Platz zum Kochen. Regelmäßig bereiten die „Schnippelgruppen“ hier Obst- und Gemüseteller zu, die gemeinsam in der Klasse verzehrt werden. Es gibt nun eine Koch-AG, in der die Schüler Suppen kochen, Salate zubereiten oder Kuchen backen. „Es ist uns wichtig, den Kindern alltagstaugliches Wissen zu vermitteln“, betont Schulleiterin Sabine Hummel. Und sogar im Englischunterricht wird gekocht – natürlich nach englischen Rezeptangaben.

Rund 30 000 Euro beträgt der Wert der neuen Lernküche. Die Kosten für die Ausstattung mit Geschirr, Töpfen und anderen Utensilien hat der Förderverein der Schule über Spenden und Projektgelder der Mittelbrandenburgischen Sparkasse organisiert.

Sechtsklässlerin bereitete schon Kalbsbraten zu

„Wichtig ist die richtige Farbe: Braun ist lecker, schwarz nicht“, sagt Mälzer zu Friederike und Charlotte, die Buletten in der heißen Pfanne brutzeln lassen. Die beiden Mädchen passen auf, dass nichts anbrennt. Aber der Koch muss sich keine Sorgen machen: Die Schülerinnen sind bereits erfahrene Köchinnen. Lasagne und Spinatnudeln sind für Charlotte kein Problem. „Ich habe für meine Mutter zum Geburtstag auch schon einen Kalbsbraten gemacht“, erzählt die Sechstklässlerin.

Für das gemeinsame Kochen haben die Schüler zuvor selbst die Zutaten zusammengestellt und eingekauft – nach eigenen Vorstellungen und ohne Rezeptvorgaben. „Eigentlich haben wir Zutaten gekauft, die nicht so richtig zusammenpassen“, sagt Charlotte. „Wir wollten es ein bisschen schwierig machen.“ Doch für den erfahrenen Koch war die Mischung der eingekauften Lebensmittel offenbar kein Problem: In kürzester Zeit kreierte Mälzer die Rezepte für den gemischten Reissalat, die Hackfleisch-Pizza oder das Schnitzel mit einer Panade aus Pistazien und Semmelbröseln.

„Angeblich wissen Kinder und Jugendliche heute nichts mehr und interessieren sich für nichts. Das erlebe ich anders“, sagt Mälzer. Ihm sei es wichtig, Orte zu schaffen, an denen Wissen vermittelt werden könne. Deshalb engagiere er sich beim Projekt „Klasse, Kochen!“. Für den Fernsehkoch ist es bereits die 60. Schulküche, die er persönlich einweiht.

Für Kinder sei es wichtig zu sehen, wie Lebensmittel wachsen

Ob Kartoffeln, Salat oder Johannisbeeren – in Zukunft werden die Zutaten für die Gerichte auch aus dem eigenen Schulgarten kommen. „Als Partner haben wir dafür die ,GemüseAckerdemie’ gewinnen können“, erklärt Dorothea Kerkow, stellvertretende Schulleiterin. „Für die Kinder ist es wichtig zu sehen, wie die Lebensmittel wachsen. Denn die wenigsten haben einen eigenen Garten.“ Und auch ein professioneller Patenkoch ist bereits gefunden: Tobias Böttcher, der in seinem Feinkostgeschäft „Vanille & Koriander“ selbst Kochkurse anbietet, wird künftig den Kindern ehrenamtlich die Geheimnisse der guten Küche verraten und mit ihnen regelmäßig kochen.

Mittlerweile ist die Pizza fertig belegt und wird in den Ofen geschoben. Die Kinder räumen auf und decken den Tisch, auf dem schon die Glaskrüge mit dem Obstsmoothie stehen. Das gemeinsame Essen gehört natürlich auch zur Einweihung der neuen Küche. „In nur zwei Stunden haben wir ein abwechslungsreiches, tolles Menü gekocht“, freut sich Tim Mälzer. Über den Potsdamer Nachwuchs muss er sich keine Gedanken machen.