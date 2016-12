06.12.2016

von Peer Straube

Potsdam : Neue Masche: Diebstahl beim Geldwechseln

Ein unbekannter Mann gab vor, Wechselgeld für einen Parkscheinautomaten zu benötigen. Damit zockte er einen Potsdamer Rentner ab.

Ein unbekannter Mann fragte in Potsdam einen 75-Jährigen, ob er ihm Geld für einen Parkscheinautomaten wechseln könnte. Der Mann wandte dann einen Trick an, griff unbemerkt in das Portemonnaie des Rentners und nahm dessen Geldscheine raus.

Potsdam - Die Polizei warnt vor einer neuen Masche von Trickbetrügern. Anlass ist ein Vorfall vom Montagmittag in der Hebbelstraße. Ein unbekannter Mann hatte dort einen 75-Jährigen angesprochen und ihn gebeten, Geld für einen Parkscheinautomaten zu wechseln.

Als der Rentner seine Geldbörse geöffnet hatte, fiel dem Unbekannten scheinbar aus Versehen sein Geld herunter. Als sich beide bückten, um es aufzuheben, griff der Täter unbemerkt in das Portemonnaie des Senioren und nahm dessen Geldscheine heraus. Das Opfer bemerkte den Diebstahl erst, als der Trickbetrüger schon die Flucht ergriffen hatte.

Polizei rät: Lassen Sie Ihre Brieftasche nicht aus den Augen

Der Mann war nach Polizeiangaben etwa Mitte 40, wirkte sehr gepflegt, hatte dunkles, gewelltes Haar und ein osteuropäisches Aussehen. Die Polizei rät allen Bürgern, besonders vorsichtig zu sein und ihre Brieftasche nicht aus den Augen zu lassen.