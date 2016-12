NACHRICHTEN

Max Beckmann im Barberini

Innenstadt - Noch ist das Museum Barberini gar nicht eröffnet, doch das Programm für das Haus steht schon bis Mitte 2018 fest. Nach den großen Eröffnungsausstellungen zum Impressionismus und zur Klassischen Moderne sowie den Folgeausstellungen zur US-amerikanischen Moderne und zur DDR-Kunst widmet sich vom 23. Februar bis 10. Juni 2018 eine Schau dem deutschen Maler, Grafiker und Bildhauer Max Beckmann (1884-1950). Im Gegensatz zu anderen Zeitgenossen pflegte Beckmann einen eher gegenständlichen Stil. Seine Werke erzielen auf dem Kunstmarkt enorme Preise: 2001 etwa wurde Beckmanns „Selbstbildnis mit Horn“ für 22,6 Millionen Dollar versteigert. Das Museum Barberini ist ab dem 23. Januar 2017 offiziell geöffnet. Zu den Besuchertagen im leeren Museum wurden in der vergangenen Woche 24 500 Neugierige gezählt. pee

19-Jähriger mit Messer bedroht

Innenstadt - Ein 19-jähriger Potsdamer ist am frühen Samstagmorgen von drei Unbekannten mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Der junge Mann befand sich gegen 7 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße auf dem Nachhauseweg, als ihn die Täter plötzlich auf einen wilden Parkplatz zerrten, das Messer zogen und ihn zwangen, seinen Rucksack herauszugeben. Nachdem einer der Täter das Opfer noch geschubst hatte, ergriffen die Räuber die Flucht in Richtung Babelsberg. Der junge Mann blieb unverletzt. Die Täter sollen südländischer Herkunft und dunkel gekleidet gewesen sein. Laut Polizei waren alle etwa 20 Jahre alt und rund 1,85 Meter groß. Hinweise von Zeugen werden unter Tel.: (0331) 550 812 24 entgegengenommen.

Neuer Bahnsteig für Griebnitzsee

Babelsberg - Der neue Bahnsteig am Bahnhof Potsdam-Griebnitzsee wird am Freitag offiziell in Betrieb genommen. Das teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Seit Mai baut die Bahn den zusätzlichen Bahnsteig. Damit können in Griebnitzsee künftig auch Züge des Regionalverkehrs in Richtung Potsdam-Hauptbahnhof halten. PNN