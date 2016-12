Potsdam : Grüne warnen: Mangel bei Hortplätzen

Bornstedter Feld - Die Grünen-Fraktion schlägt Alarm: An der neu gestarteten Container-Grundschule an der Esplanade könnten im kommenden Jahr Hortplätze fehlen. Das hätten Eltern am Tag der offenen Tür in der Schule erfahren, der Grund sei Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt für Erzieher. Nun gehe es darum, an welchen Schulen noch solche Probleme bekannt seien, heißt es in einer Kleinen Anfrage der Grünen an das Jugendamt.

Dagegen sieht die Stadtverwaltung keine größeren Schwierigkeiten. Zwar würden freie Träger zunehmend berichten, dass auf Ausschreibungen deutlich weniger Bewerber reagieren, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow. Allerdings sei an dem Standort Esplanade im kommenden Schuljahr sogar ein Überangebot an Hortplätzen und Räumen am Standort vorhanden. Träger vor Ort ist der Internationale Bund, der auch mehrere andere Horte in Potsdam betreibt.

Auch für andere Schulen in Potsdam würden aktuell Möglichkeiten erarbeitet, „um für das kommende Schuljahr sowie mittel- und langfristig eine bedarfsgerechte Versorgung in Kooperation sicherzustellen“, sagte der Stadtsprecher weiter – etwa für die Ludwig-Renn-Schule in Eiche oder die Waldstadt-Grundschule. Ebenso nannte Brunzlow die Max-Dortu-, die Luxemburg- und die Zeppelin-Grundschule in der Innenstadt beziehungsweise in Potsdam-West als Standorte, die besonders im Fokus stehen. Insgesamt stünden in Potsdam für das laufende Schuljahr 7508 Hortplätze für 23 Grundschul- und drei Förderschulstandorte zur Verfügung.

Zum Thema Fachkräftemangel erklärte der Sprecher, Potsdam als attraktive Stadt habe die Auswirkungen lange Zeit nicht so deutlich zu spüren bekommen. Inzwischen gäbe es verschiedene Gegenmaßnahmen – etwa eine speziell vom Land angebotene berufsbegleitende Ausbildung männlicher Erzieher. Diese habe sich bereits gut bewährt. Das Jugendamt bietet etwa einen „Tag der offenen Tür“ für jede Ausbildungsstätte an, an dem sich alle Studierenden oder Auszubildende zum Erzieher informieren könnten. HK