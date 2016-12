05.12.2016

von Jana Haase Drucken

20. Sinterklaas-Fest in Potsdam : Sinterklaas kommt - mit ungeschminkten Helfern

von Jana Haase

Bild vergößern Am Wochenende soll es zum Sinterklaas-Fest wieder einen Sinterklaas und auch Pieten geben. Allerdings sind die Helfer in diesem Jahr nicht geschminkt. Foto: A. Klaer (Archiv)

Am Wochenende wird das 20. Sinterklaas-Fest im Holländischen Viertel gefeiert. Mit dabei ist auch Sinterklaas mit seinen Helfern, die aber ungeschminkt sein werden.

Potsdam - Niederländische Weihnacht ohne Konfliktpotenzial: Am Wochenende findet im Holländischen Viertel zum 20. Mal das beliebte Sinterklaas-Fest statt, wie die Veranstalterin Gitty Oeckel von P3 Projekt mitteilte. Am Samstag um 13.30 Uhr wird der Sinterklaas und sein Gefolge am Hafen erwartet – mit seinen Helfern, die aber nicht schwarz bemalt sind, sondern ungeschminkt. Sie werden auch nicht mehr "Pieten" genannt. Die traditionellen „Zwarten Pieten“ hatten in Potsdam, aber auch in den Niederlanden in den vergangenen Jahren für teils heftige Debatten gesorgt, weil sie als rassistisch verstanden werden können (PNN berichteten).

In Potsdam hatte die Stadt ihre Förderung für das Fest an die Bedingung geknüpft, dass die schwarzen Pieten nicht dabei sein dürfen. Zum Empfang des Sinterklaas am Hafen wird am Samstag auch Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) erwartet.

Niederländische und regionale Spezialitäten

Im Holländischen Viertel gibt es für die Besucher – der Eintritt ist frei – am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr niederländische Spezialitäten wie Matjes, Kniepertjes, Genever und Musik. Zu kaufen gibt es unter anderem Schmuck aus der Region und von Designern aus Mexiko, Felle, gewebte Decken, Töpferwaren aus Brandenburg, Whisky aus Werder oder Backmischungen für Brot und Kekse. Der Sinterklaas macht neben seinen Auftritten im Viertel am Sonntag auch einen Besuch auf der Kinderstation des Bergmann-Klinikums.

Am Sonntag wird in der Galerie Baake in der Mittelstraße 30 noch ein prominenter Gast erwartet: Frank Zander signiert dort um 15 Uhr seine „Fischologie-Kalender“.