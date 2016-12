05.12.2016

Potsdam Agenda : Was diese Woche ansteht

Neue Kunstkarte wird vorgestellt

Am heutigen Montag wird die Kunstkarte und der Online-Kunstkalender für Potsdam vor Journalisten vorgestellt.

Sanierung an der Glienicker Brücke

Am morgigen Dienstag beginnt die Sanierung der Nordkolonnaden der Glienicker Brücke. Zum Start um 15.30 Uhr werden Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) und Heidi Gerber, die Projektleiterin bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, erwartet. Die Stiftung hatte mehr als 57 000 Euro Spenden einwerben können.

Beteiligungsrat wird ausgelost

Am morgigen Dienstag um 18 Uhr werden im Potsdam Museum am Alten Markt die Mitglieder des Beteiligungsrates ausgelost. Beworben hatten sich rund 350 Potsdamer. Der Beteiligungsrat ist ein ehrenamtliches Gremium, dem neben Bürgern auch Vertreter der Stadtverwaltung und der Stadtpolitik angehören. Es soll die Verwaltung bei Projekten zur Bürgerbeteiligung beraten.

Turbine Potsdam feiert Weihnachten

Zur Weihnachtsfeier der Frauenfußballmannschaft 1. FFC Turbine Potsdam im Kongresshotel werden der Stadtkämmerer Burkhard Exner und die Sportdezernentin Iris Jana Magdowski erwartet.

Stadtverordnete tagen

Am Mittwoch kommen die Stadtverordneten zu ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Beginn ist 15 Uhr im Plenarsaal im Stadthaus in der Friedrich-Ebert-Straße 79/81.

Richtfest im Bornstedter Feld

Am Donnerstag um 11 wird für das Wohnhaus der ProPotsdam in der Gertrud-Feiertag-Straße 2/4 Richtfest gefeiert. Dort entstehen 39 neue Wohnungen.

Zimtzicken feiern 20. Jubiläum

Der Mädchentreff Zimtzicken in Zentrum Ost feiert am Freitag ab 16.30 Uhr sein 20-jähriges Bestehen. Potsdams Sozialbeigeordneter Mike Schubert (SPD) hält ein Grußwort.