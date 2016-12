Streit in Drewitz : 26-Jähriger mit Messer am Hals verletzt

Am Wochenende wurde ein 26-jähriger Mann aus Kenia mit einem Messer verletzt. Noch ist unklar, ob die Tat fremdenfeindlich motiviert war.

Drewitz - Ein 26-Jähriger ist in Potsdam bei einem Streit zwischen zwei Gruppen mit einem Messer am Hals verletzt worden. Er war mit einem Freund gegen 4 Uhr morgens unterwegs, als es zu dem Streit mit einer anderen Personengruppe kam. Der Mann musste wegen der Verletzung im Krankenhaus ambulant behandelt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Täter blieb unerkannt.

Am Sonntag wollte die Polizei das Opfer und seinen Bekannten zu der Tat befragen, wie ein Sprecher sagte. Unklar ist das Motiv für den Messerstich. Der 26-Jährige kommt aus Kenia. Es sei nicht geklärt, ob Fremdenfeindlichkeit hinter der Tat stecke. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. dpa