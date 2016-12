POLIZEIBERICHT

Fahrkartenautomat gesprengt

Waldstadt i - Diebe haben in der Nacht zum Freitag einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Rehbrücke gesprengt und die darin enthaltene Geldkassette gestohlen. Anwohner hörten gegen 1.20 Uhr einen Knall und informierten die Polizei, wie eine Sprecherin den PNN sagte. Ob sich in der Kassette Geld befand, müssten weitere Ermittlungen zeigen. Der Tatort sollte noch am Freitag auf mögliche Spuren untersucht werden. Zur Höhe des entstandenen Schadens gab es noch keine Angaben. In der Vergangenheit waren bereits mehrfach Fahrkartenautomaten in der Region von Unbekannten gesprengt worden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Frau und Kind bei Unfall verletzt

Jägervorstadt - Bei einem Unfall in der Potsdamer Alleestraße sind am Donnerstag eine 42-jährige Mutter und ihr zehn Jahre altes Kind leicht verletzt worden. Laut Polizei war ein 45-Jähriger gegen 18 Uhr im Stau mit seinem Auto auf das vor ihm fahrende Auto der Mutter mit Kind aufgefahren. Die Verletzten mussten aber nicht medizinisch versorgt werden.

Zerstörungswut in der Waldstadt

Waldstadt ii – Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag zwei Autos im Wohngebiet Waldstadt II aufgebrochen und anschließend beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Besitzer eines Wagens am Morgen, dass die Täter ein Seitenfenster aufgebrochen und die komplette Karosserie zerkratzt hatten. In der Nähe entdeckten Beamte dann einen zweiten Wagen, der ähnlich beschädigt war. Die Kriminalpolizei ermittelt.PNN