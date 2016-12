Aus den Köpfen auf den Markt

Seit 1992 ehrt der Preis Unternehmen, die neue Ideen in bare Münze umwandeln

„Die Innovationen von heute, sind die Arbeitsplätze von morgen.“ So formulieren die Initiatoren des Innovationspreises Berlin Brandenburg – die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung Berlin und das Brandenburger Ministerium für Wirtschaft und Energie – den Kerngedanken des Wettbewerbs. Seit 1992 loben sie den Preis gemeinsam aus; bereits 1984 hatte ihn die damalige Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe ins Leben gerufen.

Wirtschaftsförderung durch Wettbewerb, um die Zukunftsbranchen der Hauptstadtregion weiterzuentwickeln: Zu diesem Zweck werden jedes Jahr bis zu fünf Unternehmen aus Berlin und Brandenburg für Produkt-, Verfahrens- oder Dienstleistungsinnovationen ausgezeichnet, die – so die Regularien – „einem hohen technischen Anspruch genügen und gute bis sehr gute Aussichten auf Markterfolg haben“. Bewerben können sich etablierte Unternehmen ebenso wie Gründer, aber auch Wissenschaftler und Forschungsteams, die ein Produkt entwickelt haben oder es gemeinsam mit der Wirtschaft erproben.

Die Auszeichnung ist mit 10 000 Euro pro Sieger dotiert. Doch auch in Sachen Marketing dürfte sich das Label „Innovationspreisträger“ auszahlen. Der Wettbewerb soll nach dem Willen der Veranstalter auch potenzielle Investoren, Innovationsförderer und Entscheidungsträger auf die Gewinner aufmerksam machen und als „Netzwerkplattform“ dienen. Darüber hinaus sei die Ehrung durch die Einbindung privater Partner auch ein „Preis von der Wirtschaft für die Wirtschaft“, so die Ministerien. Zu diesen Partnern zählen unter anderem die Berliner Sparkasse, die Investitionsbanken beider Länder sowie die Technologiestiftung Berlin.

Der 18-köpfigen Jury gehören Vertreter von Unternehmen, Hochschulen und öffentlichen Einrichtungen an – vom Stromnetz Berlin bis zur Zukunftsagentur Brandenburg und aus so unterschiedlichen Disziplinen wie Medizin, Physik, Chemie, Ingenieurwissenschaften, IT und Film. Vorsitzender ist Eckart Uhlmann, Direktor des Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) und Professor an der Technischen Universität Berlin.

In Deutschland vergeben inzwischen zahlreiche Bundesländer Innovationspreise. Berlin gehörte dabei Mitte der 1980er Jahre neben Baden-Württemberg zu den Pionieren. Teils noch älter sind bundesweite Auszeichnungen wie der Deutsche Innovationspreis, der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft sowie die Dieselmedaille des Deutschen Instituts für Erfindungswesen. Allen gemeinsam ist, dass sie Ideen prämieren, die nicht nur in schlauen Köpfen Gestalt annehmen, sondern beste Chancen haben, ihren Weg auf den Markt zu finden. sizo