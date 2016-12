03.12.2016

Von Low-Tech bis nobelpreisverdächtig

von Reinhart Bünger

Diesjähriger Innovationspreis geht an fünf Unternehmen aus der Region

Wenn es um die Sichtung der Einreichungen für den Innovationspreis Berlin Brandenburg geht, beobachtet die Jury jedes Jahr ein Auf und Ab. Nur wenige Bewerber gab es für den diesjährigen Preis aus Brandenburg. „Dafür gab es mit insgesamt 120 Bewerbungen mehr als im letzten Jahr“, sagte der Juryvorsitzende Eckart Uhlmann, Direktor des Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik bei der Vorstellung der Nominierten: „Es ist immer wie eine Sinuskurve.“ Bei der Auswahl gehe es immer darum, Querdenker zu fördern und Querschnittsthemen nach vorne zu bringen. „Wir stellen immer mehr fest, dass die Anträge außerhalb des Clusters liegen“, sagt Uhlmann, der den Vorsitz zum Ende des Jahres abgibt und aus der Jury ausscheidet.

Berlin hat nach wie vor eine große Anziehungskraft für innovative Gründer. „Waren früher günstige Immobilien entscheidend für eine Ansiedlung in Berlin, so rückt heute der Zugang zu Talenten und zum Netzwerk aus Inkubatoren, erfolgreichen Seriengründern und Beratern in den Vordergrund“, sagt Christian Segal, Leiter des Firmen-Centers Gründung und Nachfolge bei der Berliner Sparkasse, die Premiumpartner des Innovationspreises ist. Nicht zu vergessen sei das große Reservoir an Forschungsergebnissen und Spezialisten aus der Hochschul- und Wissenschaftslandschaft, die bei der Vorbereitung von Absolventen auf die Selbstständigkeit gute Arbeit leisteten. „Die Ergebnisse sind auch beim diesjährigen Innovationspreis sichtbar“, hat Segal beobachtet: „Allein aus dem Umfeld der Freien Universität Berlin kommen zwei der Nominierten und sogar ein Gewinner. Das freut uns besonders, da wir die Gründungsförderung der FU Berlin im Rahmen einer langfristigen Kooperation seit vielen Jahren unterstützen.“

Für die fünf Preisträger ist die diesjährige 33. Preisvergabe so etwas wie ein Durchstarten in die berufliche Zukunft. Ob sie gelingt, hängt von vielen Faktoren ab. „Vor allem brauchen wir Diffusion – um das, was wir als Idee hatten, auch in den Markt zu bekommen“, sagt der Juryvorsitzende Uhlmann. Er bezeichnet damit eine der typischen Startschwierigkeiten von jungen Unternehmen. Meist hilft aber schon eine Nominierung, um im Markt präsenter zu sein. Diese Erfahrung konnten seit 1992 mehr als 150 Preisträger machen.

„Was mich am meisten freut: zwei von drei Bewerbungen stammten von kleinen und mittleren Unternehmen“, sagte für das Land Brandenburg Gerhard Ringmann, Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft und Energie, zum diesjährigen Sichtungsprozess: „Auch die vielen Verbundprojekte von Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sowie die Kooperationen zwischen Berlin und Brandenburg sind ein Zeichen dafür, dass die innovative Szene der Hauptstadtregion weiter zusammenwächst.“ Alle Cluster und Querschnittsthemen der Gemeinsamen Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg seien vertreten gewesen. Die Bandbreite der Nominierungen reichte in diesem Jahr von der innovativen Recyclinglösung für Industrieabfälle aus dem brandenburgischen Guben über neue, richtungsweisende Messverfahren bis hin zu Weltneuheiten der Medizintechnik. „Das Spektrum reicht von Low-Tech bis fast schon nobelpreisverdächtig“, bilanziert Uhlmann die diesjährige Sichtung. Zunächst wurden etwa dreißig ernst zu nehmende Bewerber ausgesucht, die in einem zweiten Schritt auf zehn Nominierte reduziert wurden. Fünf der Nominierten können sich in diesem Jahr über einen der Innovationspreise freuen, die am Freitagabend im Henry- Ford-Bau der Freien Universität vergeben wurden. Die Preisträger werden auf den folgenden Seiten vorgestellt. Es sind im Einzelnen in alphabetischer Reihenfolge:

DendroPharm GmbH

mit „Dendritische Nanocarrier für die

Behandlung von chronischen Krankhei-

ten“

pi4 Robotics

mit „workerbot4TM mobiler Service-

und Industrieroboter“

SENTECH Instruments GmbH

mit „Spektroskopisches Ellipsometer

SENperc PV für die Qualitätskontrolle in

der Solarzellenproduktion“

ShoutrLabs UG

mit „Augmented Reality On-Demand

Streaming“

XION GmbH

mit „MATRIX Spectar – das adaptive

Bildgebungssystem für die Endoskopie“

Für Berlin freut sich Hans Reckers, Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung, ganz offiziell mit den Gewinnern über die Ergebnisse des Auswahlverfahrens: Die Capital Region befindet sich auf einem guten Weg, nicht nur als lukratives Lebensumfeld exzellent zu sein, sondern vor allem als Standort für die Industrie 4.0 und eine wissensgetriebene Wirtschaft.“ Reinhart Bünger