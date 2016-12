02.12.2016

Servicestelle des Ordnungsamts : Wachen-Ersatz in Babelsberg auf der Kippe

Babelsberg - Wegen zu geringem Interesse der Bürger schließt die Stadt ihre Servicestelle des Ordnungsamts in der Tuchmacherstraße 38. Das gab Ordnungsdezernent Mike Schubert (SPD) am Mittwochabend im Hauptausschuss bekannt. „Der Standort wird nicht so angenommen wie eigentlich gedacht.“ Daher sei der Einsatz der Mitarbeiter an anderer Stelle sinnvoller, so Schubert.

Die Servicestelle hatte das Rathaus 2013 gemeinsam mit der Polizei organisiert – als Reaktion auf die umstrittene Schließung der dortigen Wache in Babelsberg. Drei Tage war das Büro damals offen. Doch schon 2015 wurden wegen der geringen Inanspruchnahme die Sprechzeiten des Ordnungsamts reduziert, nur noch freitags waren Mitarbeiter vor Ort – in dem Jahr gab es nur noch 13 Bürgerkontakte, davon neun per Telefon. In diesem Jahr gab es bisher nur zwei Kontakte, wie es im Ausschuss hieß. Ein Polizeisprecher bestätigte am Donnerstag auf PNN-Anfrage die äußerst geringe Frequentierung des Servicepunkts: „Weitere Entscheidungen zur Zukunft des Standortes und der Besetzung durch die Polizei sind jedoch noch nicht getroffen.“