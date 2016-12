02.12.2016

Am Bahnhof Pirschheide könnte gebaut werden : Neue Quartiere geplant

von Katharina Wiechers und Henri Kramer

Am Bahnhof Pirschheide entsteht womöglich ein neues Wohnviertel. Man sehe dort Möglichkeiten zum Wohnungsbau, wie Stadtsprecher Jan Brunzlow auf Anfrage bestätigte. Konkret geht es um die Fläche zwischen Bahnhof, Kongresshotel und Bundesstraße 1 – derzeit ist dort Wald.

Die Pläne stecken allerdings noch in den Kinderschuhen. Hintergrund sind Verhandlungen zum Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg, die gerade laufen. In dem Zusammenhang hat Potsdam einige Änderungsvorschläge eingebracht, wie Stadtplanungschef Andreas Goetzmann am Mittwoch im Hauptausschuss erklärte. Neben dem Bahnhof Pirschheide gehe es dabei auch um Flächen rund um die neuen Ortsteile sowie Krampnitz im Norden der Stadt. Bisher habe das Land eine Ausweitung des „Gestaltungsraums Siedlung“ nur etwa rund um Bornim vorgeschlagen, so Goetzmann. Diese seien aber unter anderem aus Denkmalschutzgründen de facto nicht nutzbar. Ebenso will er, dass der Friedrichspark in Marquardt weiter für eine gewerblich-industrielle Entwicklung vorgesehen bleibt – auch das sei derzeit im Landesentwicklungsplan so nicht mehr vorgesehen. Noch diesen Monat will die Stadt ihre Kritik dem Land Brandenburg zukommen lassen. Der Landesentwicklungsplan ist vergleichbar etwa mit dem Flächennutzungsplan für eine Stadt.

Pirschheide sei auch deshalb ins Auge gefasst worden, weil es dort perspektivisch eine sehr gute Verkehrsanbindung gebe, so Brunzlow. Schon jetzt fahren dort Straßenbahn und Bus, einmal die Stunde hält die Regionalbahn 23, die Charlottenhof mit Beelitz verbindet. Geht es nach der Stadt, soll innerhalb der nächsten fünf Jahre auch der RB22 wieder an dem Bahnhof halten, derzeit fährt er nur durch. Dann wäre der Stadtteil sowohl mit dem Flughafen in Schönefeld, als auch mit der Potsdamer Innenstadt per Bahn verbunden.

Wie viele Wohnungen an den jeweiligen Standorten entstehen könnten, sei noch völlig offen, so die Stadt. Die Verwaltung habe bisher keine diesbezüglichen Planungen oder Schätzungen angestellt. Zunächst muss abgewartet werden, ob das Land dieser Anregung überhaupt folgt.