GRÜNKOHL und Mandeln

Der zweite Advent steht an, da lohnt sich vielleicht ein Ausflug auf einen der anderen Weihnachtsmärkte in Potsdam. Das Weihnachtsdorf im Krongut Bornstedt lädt etwa dazu ein, die regionalen Spezialitäten an und vor den Holzhütten zu kosten und sich an Feuerkörben die Hände zu wärmen. Für Kinder findet an den Wochenenden zusätzlich ein wechselndes Programm statt. Das Highlight des Weihnachtsdorfes ist der große beleuchtete Weihnachtsbaum. Die Königliche Hofbäckerei bietet zudem Kaffee, Kuchen und Backwaren an. Der Weihnachtsmarkt ist an den Adventswochenenden freitags von 14 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Vor allem für die kleinen Besucher ist hingegen der Polnische Sternenmarkt in der Innenstadt empfehlenswert. Dort wird nicht nur musiziert und kleine Theaterstücke vorgespielt, sondern auch Darbietungen von Zirkuskünstlerin Pina Polar aufgeführt. An kleinen Ständen können zudem Kunsthandwerk und polnische Spezialitäten erworben werden. Der Sternenmarkt ist von Freitag bis Sonntag geöffnet, am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt für den Weihnachtsmarkt am Kutschstallhof, Neuer Markt beträgt zwei Euro, für Kinder, die eine Größe von 1,40 Meter nicht erreichen, ist der Eintritt frei. PNN