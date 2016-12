01.12.2016

Potsdam : Glas ohne Container

Der Glascontainer in der Hegelallee wurde abgesperrt. Doch wohin mit dem Altglas? Foto: privat

Die unterirdischen Glascontainer in Potsdam sind durchgerostet. Der Container in der Hegelallee wird nun abgerissen - und nicht ersetzt.

Potsdam - Dieses unschöne Bild bot sich in der Hegelallee, wo der unterirdische Glascontainer unangekündigt gesperrt wurde. Der Container wird abgerissen, sagte ein Stadtsprecher den PNN. Er sei – wie die anderen fünf unterirdischen Container im Stadtgebiet – durchgerostet. Sie zu ersetzen sei zu teuer, das Modell entspreche zudem nicht mehr den Standards. Ein oberirdischer Container an gleicher Stelle sei aus Denkmalschutzgründen nicht möglich.

Anwohner sollen ihren Glasmüll nun in die Container in der Schopenhauerstraße oder auf dem Bassinplatz bringen. Man erwäge, zumindest über die Feiertage einen Ersatzcontainer aufzustellen. Ein weiterer unterirdischer Container am Plantagenplatz in Babelsberg soll demnächst ebenfalls abgebaut werden.