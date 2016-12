NACHRICHTEN

Kein Tempo 60 auf Nuthestraße

Die von der Linkspartei geforderte Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern in der Nacht für die Nuthestraße wird wohl nicht umgesetzt. Laut einer Mitteilungsvorlage lehnt die Stadt einen entsprechenden Antrag ab. Das nächtliche Tempolimit im Bereich des Wohngebietes Am Stern sei unverhältnismäßig, hieß es am Dienstagabend im Bauausschuss. Die dadurch erreichte geringere Lärmbelastung für die Anwohner sei zu gering und könne die hohe Verkehrsbedeutung der Nuthestraße nicht überwiegen. Dies ergebe sich aus einer schalltechnischen Untersuchung von 2008 und einer Verkehrserhebung aus diesem Jahr. Die Linke-Fraktion hatte in ihrem Antrag argumentiert, dass die Bewohner seit Langem für wirksame Maßnahmen zur Sicherung des Lärmschutzes an der Nuthestraße kämpften. Auch die Bemühungen um den Bau einer Lärmschutzwand seien bislang erfolglos geblieben. sen

Skepsis gegenüber Carsharing

Über den Aufbau eines eigenen Carsharing-Angebotes für Potsdam hat am Dienstagabend der Bauausschuss der Stadtverordnetenversammlung diskutiert. Ein entsprechender Antrag der Grünen-Fraktion wurde allerdings vertagt. Vor allem SPD und CDU/ANW sehen private Unternehmen in der Pflicht. Zudem sei Potsdam dafür nicht attraktiv genug, da es ansonsten schon entsprechende Angebote gäbe. SPD-Fraktionschef Peter Heuer warf vor allem den Linken „Staatssozialismus“ vor. „Wir wollen das als Stadt nicht machen“, sagte auch Lars Eichert von der CDU. Die Grünen versprechen sich durch ein Carsharing-Angebot unter anderem weniger Autos in Potsdam und eine bessere Nutzung des Nahverkehrs. Der Grünen-Antrag soll nun erneut in der nächsten Sitzung des Bauausschusses diskutiert werden. sen

Kompostierungsanlage geschlossen

Nedlitz - Die Kompostierungsanlage am Lerchensteig wird ab dem heutigen Donnerstag über die Wintermonate geschlossen. Die Anlage bleibt bis voraussichtlich Anfang oder Mitte März geschlossen, wie die Stadtwerke mitteilten.HK