POLIZEIBERICHT

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Babelsberg - Am Dienstagabend sind zwei Männer erwischt worden, die am Steuer eines VW Golfs saßen, aber keinen Führerschein hatten. Zuerst kontrollierten Polizisten gegen 22.10 Uhr den Wagen und bemerkten, dass der Fahrer, ein 31-Jähriger, keine Fahrerlaubnis hatte. Mehr als eine Stunde später wurde das gleiche Fahrzeug erneut kontrolliert. Diesmal saß der 27 Jahre alte Beifahrer am Steuer – ebenfalls ohne Führerschein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafanzeigen gestellt.

Abgemeldeter Mercedes gestohlen

Grube - In der Nacht zum Dienstag ist ein grauer Mercedes der C-Klasse von einem Werkstatthof im Ortsteil Grube gestohlen worden. Die unbekannten Täter entwendeten außerdem von einem abgestellten Porsche beide Kennzeichentafeln (B-QD 996). Nach dem Mercedes und den Kennzeichen wird gefahndet. PNN