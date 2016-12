01.12.2016

GRÜNKOHL und Mandeln : Turmblasen des Posaunenchors und Konzert "Klingender Advent"

Auch in der diesjährigen Vorweihnachtszeit lädt das Awo Kulturhaus Babelsberg wie in den vergangenen Jahren zum traditionellen Turmblasen des Evangelischen Posaunenchors ein. Am heutigen Donnerstag greifen die Musiker um 18 Uhr auf dem Turm-Balkon des Awo Kulturhauses Babelsberg, Karl-Liebknecht-Straße 135, zu ihren Instrumenten und geben für die Passanten ein kurzes Konzert. Der Eintritt ist frei.

Das Konzert „Klingender Advent“ mit zahlreichen jungen Musikern wird veranstaltet von der städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach“. Die Waisenhaus-Stiftung sammelt Spenden, mit denen die Besucher das Projekt „Jekiss“ (Jedem Kind seine Stimme) unterstützen können. Die Gründerin von „Jekiss“, Inga Mareile Reuther, will Kindern von zahlreichen Schulen die Freude am gemeinsamen Singen zeigen. Besonders für die Integration von Flüchtlingskindern setzt sie sich mit ihrem Projekt ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, dem 3. Dezember, um 16 Uhr im Großen Waisenhaus zu Potsdam in der Lindenstraße 34 a statt. Der Eintritt ist kostenlos.