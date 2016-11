NACHRICHTEN

Grüne: Rathaus soll nur noch E-Autos kaufen

Die Grünen wollen der Stadtverwaltung die Förderung der Elektromobilität verordnen. In einem Antrag für die Stadtverordnetenversammlung am 7. Dezember fordert die Fraktion, dass der Rathaus-Fuhrpark bis 2020 auf Elektromobilität umgestellt wird. Dazu sei bei jedem Neukauf „zwingend ein E-Mobil anzuschaffen“, so die Grünen. Potsdam sei bereits eine von fünf bundesweiten Modellregionen zur Elektromobilität, insofern könnten auch Förderprogramme angezapft werden, so die Antragssteller.

Pappelallee: Neue Ampel nicht vor 2021 finanzierbar

Eine von der CDU/ANW-Fraktion geforderte neue Ampel an der Einmündung der Erich-Mendelsohn-Allee in die Pappelallee kommt nicht vor 2021. Die dafür nötigen 80 000 Euro seien bis dahin im Haushalt nicht eingeplant, teilte das Verkehrsamt jetzt den Stadtverordneten mit. Die CDU/ANW-Fraktion hatte die Aufstellung der Ampel mit dem wachsenden Verkehr vor Ort begründet – schon jetzt entspreche die Pappelallee nicht den Sicherheitserfordernissen für Radfahrer.

Linke: Kostenloses Parken für Ehrenamtler

Berliner Vorstadt - Besucher der offiziellen Verleihungen des Ehrenamts- und des Integrationspreises am Kulturstandort Schiffbauergasse sollen künftig kostenfrei parken können. Das fordert die Linke-Fraktion in einem Antrag für die nächste Stadtverordnetenversammlung. Es sei nicht hinnehmbar, dass die Auszuzeichnenden für ihr Kommen zu den Veranstaltungen mit Parkgebühren belastet würden, erklärt die Linke.

Winterpause: Kompostierungsanlage Nedlitz geschlossen

Nedlitz - Die Kompostierungsanlage am Lerchensteig wird ab dem morgigen Donnerstag über die Wintermonate geschlossen. Letztmalig können heute von 8 bis 15.30 Uhr unter anderem Baumschnitt, Laub und Strauchwerk angeliefert werden. Die Anlage bleibt bis voraussichtlich Anfang/Mitte März geschlossen, wie die Stadtwerke mitteilten.HK