NACHRICHTEN

Neues Hotel am Hauptbahnhof

Innenstadt - Am Potsdamer Hauptbahnhof an der Babelsberger Straße hat jetzt das neue B&B Hotel Potsdam eröffnet. Das teilte ein Sprecher der europaweit aktiven B&B-Hotelkette mit. Das Hotel halte 101 Zimmer ab 56 Euro pro Nacht bereit – je nach Zimmertyp. Ein Frühstücksbüfett sei für 7,50 Euro pro Erwachsenem und für drei Euro pro Kind bis zwölf Jahre optional buchbar. Das Hotel sei mit kostenlosem W-Lan und Sky-TV ausgestattet. Durch die „sehr gute Lage“ am Hauptbahnhof sei das Haus sowohl für Geschäfts- als auch Städtereisende der ideale Ausgangspunkt, erklärten Jana und Gerald Dickert, die gemeinsam das neue Hotel betreiben. Per Smartphone könnten Besucher bequem zu jeder Tages- und Nachtzeit einchecken – ohne Umweg über die Rezeption. Informationen gibt es im Internet unter www.hotelbb.de.

Leichter Parken in der Adventszeit

Innenstadt - Angesichts der vielen Besucher des Weihnachtsmarkts können Anwohner mit einem Parkausweis an den Adventswochenenden auf dem Campus der Stadtverwaltung in der Hegelallee parken. Das hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt. Die Erlaubnis gelte von jeweils Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag um 20 Uhr. Als weitere Parkerleichterung sollen die innerstädtischen Bewohnerparkbereiche 100, 130 und 150 bis zum 28. Dezember zusammengefasst werden, sodass die Inhaber von Bewohnerparkausweisen mit diesen Nummern in jedem der genannten Bereiche parken können.

Beteiligung am Lärmaktionsplan

Noch bis zum 2. Dezember können Potsdamer Bürger in den Entwurf zur Lärmaktionsplanung Einsicht nehmen und Anregungen abgeben. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Das Planwerk dient als Grundlage für die Bekämpfung von Lärmquellen in der Stadt. Die öffentliche Auslegung erfolgt im Rathaus, aber auch im Internet unter www.potsdam.de/laermaktionsplan. Informationen gibt es auch unter Tel.: (0331) 289 28 60. PNN