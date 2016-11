Dritter Brunnen für Potsdam

Innenstadt - Potsdam soll einen dritten öffentlichen Trinkwasserbrunnen erhalten. Das fordern die Grünen in einem Antrag für die nächste Sitzung des Stadtparlaments am 7. Dezember. Als Ort schlagen sie die nähere Umgebung des historischen Trinkwasserbrunnens an der Ecke Dortu-/Brandenburger Straße vor und berufen sich auf ähnliche Überlegungen in der Händlergemeinschaft AG Innenstadt. Aus Sicht der Grünen sollen die Stadtwerke die Installation und den Betrieb bezahlen. Damit würde der Innenstadtbereich erheblich aufgewertet, so die Grünen.

In Potsdam gibt es solche Brunnen bereits vor dem Hauptbahnhof, Eingang Friedrich-Engels-Straße, sowie in Babelsberg in der Karl-Liebknecht-Straße/Ecke Schornsteinfegergasse. Die Stadtwerke hatten bereits geworben, das Trinkwasser der Brunnen sei durch den kontinuierlichen Wasserdurchlauf immer frisch und kühl. Die Brunnen würden in regelmäßigen Abständen gereinigt sowie beprobt und seien vandalismussicher gebaut – „mit einer extrem stabilen Konstruktion mit Edelstahlträgerrahmen und einem polierten Granitblock“. Auch die Stadtwerke selbst hatten bereits den Bau eines weiteren Brunnens erwogen. HK