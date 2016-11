HINTERGRUND : Eklär-Videos zum Thema Arbeitsmarkt

Dürfen Flüchtlinge in Deutschland arbeiten? Wer entscheidet darüber? Wie findet man eine Arbeit? Und warum ist eine Ausbildung wichtig? Wo kann man sich Abschlüsse anerkennen lassen? Antworten auf diese Fragen will das Potsdamer Online-Spendenportal HelpTo mit sogenannten Erklär-Videos geben. Die animierten Kurzfilme sind in Deutsch und Englisch unter anderem auf YouTube verfügbar und wenden sich an Flüchtlinge und Schulabgänger. Auch Unternehmen, die gerne jemanden einstellen oder ausbilden wollen, sollen hier grundlegende Informationen erhalten. Auf helpto.de sind bislang zwei Videos zu sehen. In dem ersten wird zum Beispiel der Unterschied zwischen Asylberechtigten, Asylbewerbern und Geduldeten erklärt oder für wen Jobcenter beziehungsweise Arbeitsagentur zuständig sind. Im zweiten Film geht es um das Thema Ausbildung: Es wird erklärt, was es mit dem dualen System auf sich hat, wo man sich über freie Stellen informieren kann und wie Qualifikationen aus der Heimat anerkannt werden. „Für viele Geflüchtete, aber auch Helfer-Initiativen und Unternehmen gibt es viele Fragezeichen beim Thema Arbeit und Ausbildung“, so HelpTo-Mitgründer und Projektkoordinator Daniel Wetzel. Die Erklär-Videos betrachtet er als Einstiegsangebot, wichtige Grund- und Verständnisfragen sollen auf einfache Art und Weise beantwortet werden. Unterstützt wird das Videoprojekt vom Verein „Neue Heimat Brandenburg“, der sich für die berufliche Eingliederung von Flüchtlingen in der Mark einsetzt. „Integration funktioniert am besten über Arbeit. Sie ermöglicht Teilhabe und macht unabhängig“, so die Vereinsvorsitzende und ehemalige RBB-Intendantin Dagmar Reim. Der Weg in den Arbeitsmarkt sei häufig unübersichtlich und mitunter bürokratisch, in jedem Fall aber herausfordernd. „Die Erklär-Videos von HelpTo unterstützen Ankommende und Arbeitssuchende ganz konkret. Ein Projekt, das wir gerne unterstützen.“ PNN