26.11.2016

von Heike Kampe

„Dinner for fun“ wieder in Potsdam zu Gast

Mit Akrobatik, Gesang, Comedy und gutem Essen bei Kerzenschein möchte „ Dinner for fun“ seine Gäste bezaubern. Das einzige reisende Verzehrtheater Deutschlands gastiert von heute an bis zum 29. Januar wieder in Potsdam. Im klimatisierten Palastzelt auf dem Parkplatz der Biosphäre am Volkspark erwarten die Künstler ihre Gäste zu einem Vier-Gänge-Menü und einem bunten Varietéprogramm. Mit ihrem Konzept ist das Team um Sabrina Bienas und Dave Blundell bereits seit 2009 erfolgreich. Auf ihrer achten Tournee warten die Künstler mit einem neuen Programm auf.

Die Romantik kommt dabei nicht zu kurz – dafür sorgen warmes Kerzenlicht, funkelndes Glas, goldene Spiegel und dunkelrote Samtvorhänge. Unter anderem präsentiert Tatjana Shaiko Sandmalerei. Die Künstlerin Noémie Beauchamp aus Canada zeigt eine Luftdarbietung an Ketten. Überraschend dürfte auch die Darbietung von Marta Paley sein, die Jonglage und Ballett vereint. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt der Schweizer Koch Remo Müller. Wer sich beim „Dinner for fun“ verzaubern lassen möchte, sollte aber beachten, dass etwa die Hälfte der bis zum Jahresende stattfindenden Veranstaltungen bereits ausverkauft sind. Die Show beginnt dienstags bis samstags jeweils um 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 18 Uhr. Vom 24. bis zum 26. Dezember pausiert das Theater. Im Januar finden die Vorstellungen von Donnerstag bis Sonntag statt. Eintrittskarten kosten 64 Euro, an Freitagen und Samstagen 68 Euro. Zudem gibt es eine Silvestergala.Heike Kampe