25.11.2016

von Steffi Pyanoe Drucken

Tipps fürs Wochenende in Potsdam und Brandenburg : Der Advent beginnt mit Musik und einem Spaziergang im Kloster

von Steffi Pyanoe

Noch nichts vor am ersten Advent-Wochenende? Wir geben ein paar Tipps.

Weihnachtsmarkt vom DRK. In den Potsdamer DRK-Behindertenwerkstätten werden das ganze Jahr über schöne Dinge aus Holz und Keramik gefertigt. Jetzt ist endlich Weihnachtsmarkt, auf dem die Handwerksprodukte Adventsgestecke und Baumschmuck angeboten werden. Der Markt findet am heutigen Freitag und morgigen Samstag von 12 bis 16 Uhr auf dem Gelände in der Kohlhasenbrücker Straße 106 statt. Es gibt Würstchen und Waffeln, Getränke und ein kleines Kulturprogramm mit diversen Tanzgruppen, dem Chor des Leibniz-Gymnasiums und einem Kinderkabarett.

Neopop top secret. Zur sechsten Potsdamer Wohnzimmerkultur Freitagabend gibt es Musik aus Köln: Neopop von der Band Juri, mit Gitarren, Bass für zwei Füße und Schlagzeug. Wer dabei sein will, muss sich anmelden und erfährt den geheimen Treffpunkt. Das Powoku- Telefon hat die Nummer 0151 252 704 78. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.15 Uhr.

Advent-Einstimmung. In der Heilandskirche Sacrow treten am Sonntag um 15 Uhr die Potsdamer Vokalistinnen unter Leitung von Gabriele Tschache auf. Das etwa einstündige Programm umfasst Advents- und Weihnachtslieder sowie geistliche Chormusik von Palestrina, Lotti, Mendelssohn-Bartholdy und Kodaly. Der Eintritt ist frei.

Mehr Musik zum Advent. Chorus vicanorum heißt ein relativ neuer, kleiner, aber feiner A-cappella-Chor aus Michendorf und Wilhelmshorst. Am Sonntag um 16 Uhr singt er in der Potsdamer Christuskirche in der Behlertstraße. Es wird besinnlich bis fröhlich mit geistlicher und weltlicher Musik, in alter und moderner Form, mit Renaissance und Spiritual, Jazz und zeitgenössischer Musik.

Schönes to go. In der Schinkelhalle findet am Wochenende wieder der Designmarkt statt. 41 Designer, Handwerker und sonstige kreative Unternehmer stellen ihre Ideen und Produkte vor, mitnehmen erwünscht. Es gibt Schmuck und Kleidung, Lederwaren, Spielzeug, Papeterie, Möbel, Lampen und mehr. Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag von 12 bis 20 Uhr, Sonntag von 12 bis 18 Uhr in der Schinkelhalle in der Schiffbauergasse. Infos zum Rahmenprogramm, Führungen und Diskussionsrunden, unter www.designtage-brandenburg.de.

Anreise mit Kahn. Im Spreewald finden am Wochenende gleich zwei Weihnachtsmärkte statt, zu denen man nur mit dem Kahn anreisen kann: Am Spreewaldhafen Lübbenau und am Freilandmuseum Lehde. Die Kahnfahrten im Pendelverkehr beginnen um 10.30 Uhr, letzte Abfahrt ab dem Großen Spreewaldhafen um 15 Uhr, letzte Rückfahrt ab Freilandmuseum Lehde um 17 Uhr. Der Markt am und im Museum kostet 6 Euro, Kinder zahlen einen. Der Markt am Hafen ist eintrittsfrei.

Musik und Museum. „Tango & More“ verspricht das Trio Zeitklang Berlin, Musik mit Querflöte, Viola und Akkordeon, am Samstag um 16 Uhr auf Schloss Reckahn in Lehnin. Der Eintritt für das Konzert der Havelländischen Musikfestspiele kostet 20 bis 23 Euro. Kartenbestellung unter Tel.: (033237) 8596-3 oder online auf www.havellaendische-musikfestspiele.de.

Leben im Kloster. Wie sah früher der Alltag im Kloster aus? „Ora et labora – Das Leben hinter Klostermauern im Mittelalter“ heißt eine Führung im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg. Am Sonntag um 15 Uhr gehts los, erzählt wird, wie der Tagesablauf der Dominikaner-Mönche aussah, wie sie lebten und arbeiteten. Der Eintritt beträgt 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Kinder unter zehn Jahren frei. Anreise: Archäologisches Landesmuseum Brandenburg, Neustädtische Heidestraße 28, 14776 Brandenburg an der Havel. Mehr auf www.landesmuseum-brandenburg.de.