24.11.2016

von René Garzke Drucken

Potsdam : Kuze bleibt vorerst dicht

von René Garzke

Bild vergößern Wie lange bleibt das Kuze noch zu? Foto: M. Thomas

Nach einem Krisentreffen ist klar: Das studentische Kulturzentrum Kuze bleibt weiterhin zu. Noch ist unklar, wann es wieder aufmacht.

Potsdam - Das studentische Kulturzentrum (Kuze) bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Auch nach einem Krisentreffen, an dem am Mittwochabend 50 Personen teilnahmen, werden der Veranstaltungs- sowie der Barbetrieb vorerst eingestellt bleiben, sagte ein Kuze-Mitglied gegenüber den PNN. Wie lange der beliebte Studententreff in der Hermann-Elflein-Straße geschlossen sein wird, soll nächste Woche auf einem weiteren Treffen besprochen werden. Ein genauer Termin stehe jedoch noch nicht fest, hieß es. Dieser werde jedoch zeitnah bekannt gegeben. Insgesamt sei das Treffen „sehr motivierend“ gewesen, sagte das Mitglied des Kulturzentrums. Von den Teilnehmern des Treffens seien „sehr gute" Anregungen gekommen, die bei dem kommenden Treffen konkretisiert werden sollen.

Wie berichtet hatten die Kuze-Betreiber am Montag bekannt gegeben, den Bar- und Veranstaltungsbetrieb vorerst einzustellen. Grund für die Maßnahme ist insbesondere das Publikum, dem sich die ehrenamtlichen Mitglieder des Kuze-Kollektivs nicht mehr gewachsen sehen. In einer Stellungnahme berichteten sie über lärmende Gäste und Hakenkreuz-Schmierereien auf den Toiletten. Infolge des Lärms habe es zahlreiche Beschwerden von Anwohnern gegeben. Teilweise gab es jede Woche eine Beschwerde. Anfang des Jahres schickte die Immissionsschutzbehörde des Umweltamtes sogar eine Mahnung und drohte für den Wiederholungsfall mit einem Bußgeld.