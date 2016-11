24.11.2016

Potsdam : Linke will Gedenktafel für Hannah Arendt

Die weltbekannte politische Theoretikerin Hannah Arendt lebte einige Jahre in Babelsberg. Die Linke fordert nun eine Gedenktafel an ihrem ehemaligen Wohnhaus.

Babelsberg - Eine Tafel zum Gedenken an Hannah Arendt am Gebäude der Merkurstraße 3 fordert Linke-Kreischef Sascha Krämer. Mit einem Prüfantrag für die nächste Sitzung des Stadtparlaments Anfang Dezember will er erreichen, dass die Stadt ausrechnet, wie viel so eine Tafel kosten würde und ob die Stadt dies finanzieren könnte. Bis März soll die Stadtverwaltung das prüfen.

Die weltbekannte politische Theoretikerin und Publizistin lebte Ende der 20er-Jahre in der Merkurstraße in Babelsberg. Das Kulturamt hatte bereits erklärt, man wolle die Erinnerung an Arendt lebendig halten.