24.11.2016

von PNN Drucken

Kunstwerkstatt Ost : Kunst-Geschenke zu Weihnachten selbst machen

von PNN

Ob Collage, Frottage, Aquarell oder Papierarbeiten – unter professioneller Anleitung besteht am kommenden Samstag, 26. November, von 14 bis 18 Uhr in der Kunstwerkstatt Ost das Angebot, ganz individuell und künstlerisch gestaltete Geschenke zum Weihnachtsfest selbst anzufertigen. Interessierte und Neugierige können sich außerdem über das vielfältige Angebot und die Arbeit der im Humboldtring 11 ansässigen Kunstwerkstatt im Stadtteil Zentrum-Ost informieren. Der Eintritt in den vor allem bei Senioren mit künstlerischen Ambitionen beliebten Treff ist frei.