23.11.2016

von Katharina Wiechers

Brandenburg oder Berlin? : EXKLUSIV: Potsdam will Hertha BSC

Bild vergößern Noch ist Hertha BSC im Berliner Olympiastadion zu Hause. Vielleicht spielen sie künftig in Potsdam. Foto: dpa

Hertha BSC sucht einen Standort für ein neues Stadion. Nachdem bereits Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke märkische Vorzüge beworben hat, bringt sich nach PNN-Informationen nun Potsdam in Stellung.

Potsdam bietet sich als Standort für das neue Stadion des Berliner Fußballklubs Hertha BSC an. "Wir könnten uns einige Flächen als Platz für das Stadion vorstellen", sagte Stadtsprecher Stefan Schulz am Mittwoch den PNN. Denkbar sei zum Beispiel das Areal neben dem Friedrichspark in Marquardt. "Zu den Varianten kann sich Herr Preetz gerne bei uns im Rathaus beraten lassen", so Schulz in Richtung Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz.

Hertha denkt seit längerem über einen Auszug aus dem Berliner Olympiastadion und den Bau eines eigenen Stadions nach. Laut "Bild"-Zeitung wird derzeit ein Bau in Brandenburg favorisiert, da in der Hauptstadt die Flächen knapp sind. Demzufolge sind derzeit Oranienburg, Dreilinden und Stahnsdorf im Gespräch.

Woidke: Wir würden uns freuen, wenn sich Hertha für Brandenburg entscheiden sollte

Bereits im Mai hatte Dietmar Woidke (SPD) mit einer Offerte für Furore gesorgt. Woidke wollte den einzigen Fußball-Erstligisten der Hauptstadtregion aus Berlin hinaus nach Brandenburg locken. „Wir würden uns freuen, wenn Hertha sich dafür entscheiden sollte. Das Angebot steht“, hatte Woidke den PNN gesagt. „Wir haben eine funktionierende Infrastruktur, eine wunderschöne Umgebung, motivierte Mitarbeiter und es gibt Hunderttausende Fans in Brandenburg.“ Auch international sei es ja mittlerweile üblich, dass Großstadien nicht mitten in der Stadt gebaut werden.





