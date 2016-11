23.11.2016

Bornstedter Feld : 34 Wohnungen für Flüchtlinge im Norden

Bornstedter Feld - Ab 2019 mietet die Stadt 34 neue Wohnungen im Bornstedter Feld an, die von der kommunalen Bauholding Pro Potsdam gebaut werden. In den Wohnungen sollen Flüchtlinge unterkommen, wie es in einer Vorlage für den Hauptausschuss der Stadtverordneten am 30. November heißt. Dort muss das Gremium den Plan noch absegnen. Die Mietkosten betragen knapp 600 000 Euro für zehn Jahre.

Konkret geht es um 22 Drei- und zwölf Zwei-Zimmer-Wohnungen mit insgesamt 2190 Quadratmeter Fläche, in denen bis zu 124 Personen wohnen können. Dazu kommt ein Begegnungsraum von knapp 80 Quadratmeter Größe. Die Wohnungen würden unter anderem benötigt, da Ende 2018 der Nutzungsvertrag für das Flüchtlingsheim im alten Landtag auf dem Brauhausberg ausläuft und neue Unterbringungen gefunden werden müssen.